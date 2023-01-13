Вратарь «Порту» Кошта может подписать контракт с «Баварией»

Вратарь «Порту» Диогу Кошта может переехать в чемпионат Германии.



Как сообщает журналист Бруну Андраде, футболист интересен «Баварии», которая хочет укрепить позицию голкипера в январе, но готова подождать и до лета при необходимости.



Кошта входит в число кандидатов, которые рассматривают мюнхенцы…



Контракт игрока сборной Португалии со своим клубом рассчитан до 2027 года, отступные – € 75 млн.



На чемпионате мира — 2022 в Катаре Диогу был основным вратарем Португалии и сыграл во всех 5 матчах.



В текущем сезоне Кошта провел 15 игр в чемпионате и пропустил 10 мячей.



В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Бавария» располагается на первой строчке в турнирной таблице, набрав 34 очка в 15 турах. В ближайшей официальной игре мюнхенский клуб встретится с «Лейпцигом». В 1/8 финала ЛЧ «Баварии» предстоит встретиться с ПСЖ.

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