Карраскаль: я в хорошей форме и готов полностью посвящать себя ЦСКА

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что не покинет московский клуб.



Колумбиец прибыл на сбор армейцев с опозданием, задержавшись по семейным причинам.



«Хотел бы поблагодарить клуб и всех тех, кто работает здесь, за то, что протянули руку помощи в такой непростой момент для нашей семьи, ситуация очень неприятная. Рад, что клуб проявляет внимание и заботиться о каждом игроке.



Все спрашивали, почему меня нет. А сейчас все говорят: «Спасибо большое, что приехал». Все проявляют интерес, никому не безразлично. Для меня это очень трогательно и приятно.



А перелет был непростой, но я уже зарядился энергией, собрался с силами и с оптимизмом смотрю в 2023 год, Хочу, чтобы год для нас был исключительно успешным и мы завоевали титулы.



Я тренировался в Колумбии во время отпуска. Мы профессиональные игроки, поэтому нам надо приезжать на сбор с определенным физическим заделом. Хотел сразу погрузиться в тренировочный процесс. Но был долгий перелет, сразу давать большую нагрузку опасно. Поэтому втягиваться надо постепенно.



Но я приехал с самым лучшим отношением к делу, хотел продемонстрировать весь свой потенциал, умение и всего себя отдать для блага ЦСКА. Я правда в хорошей форме и готов посвящать себя клубу», – приводит слова Карраскаля пресс-служба ЦСКА.

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