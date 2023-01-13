Нигматуллин: вряд ли «Спартаку» следует брать Промеса с собой в ОАЭ — могут задержать

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса, у которого в Нидерландах существуют проблемы с законом.
«Верю, что Промес может пропустить сборы «Спартака». Почему нет, если у игрока серьёзные проблемы с законом? Квинси — ведущий игрок «Спартака», хорошо выполняет свою работу. Вряд ли клубу следует брать его с собой в ОАЭ — могут задержать», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что Промес может пропустить первый сбор красно-белых в Эмиратах, который пройдёт с 13 по 27 января.
После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 36 очков. От лидирующего санкт-петербургского «Зенита» команда отстаёт на шесть очков.
- 13 января 2023
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