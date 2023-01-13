Месси может перейти в «Аль-Хиляль», Капризов принёс победу «Миннесоте». Главное к утру

Аргентинский нападающий «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов принёс победу своей команде, стал известен худший трансфер в истории футбола. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Daily Mail: отец Месси ведёт переговоры о переходе сына в «Аль-Хиляль».
2. Два очка Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Айлендерс».
3. Переход Коутиньо в «Барселону» — худший трансфер в истории футбола по версии Goal.
4. Никита Кучеров стал третьим игроком в этом сезоне НХЛ, набравшим 60+ очков.
5. «Барселона» обыграла «Бетис» в серии пенальти и вышла в финал Суперкубка Испании.
6. «Барселона» подала в суд на Ла Лигу.
7. Жоау Феликс удалился в своём первом матче за «Челси».
8. Ле Гре заплакал на заседании исполкома Федерации футбола Франции.
9. «Челси» проиграл шесть из восьми последних матчей. Это худший показатель с 1993 года.
10. Криштиану Роналду назвал самый запоминающийся момент в карьере.
- 13 января 2023
-
08:30
-
08:30
-
08:06
-
07:54
-
07:53
-
07:16
-
06:59
-
06:48
-
06:42
-
06:32
-
05:16
-
04:56
-
04:29
-
04:07
-
03:53
-
03:51
-
03:43
-
03:21
-
02:56
-
02:52
-
02:51
-
02:35
-
02:11
-
01:51
-
01:45
-
01:35
-
01:15
-
01:15
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:28
-
00:21