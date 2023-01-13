Месси может перейти в «Аль-Хиляль», Капризов принёс победу «Миннесоте». Главное к утру

Аргентинский нападающий «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов принёс победу своей команде, стал известен худший трансфер в истории футбола. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Daily Mail: отец Месси ведёт переговоры о переходе сына в «Аль-Хиляль».

2. Два очка Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Айлендерс».

3. Переход Коутиньо в «Барселону» — худший трансфер в истории футбола по версии Goal.

4. Никита Кучеров стал третьим игроком в этом сезоне НХЛ, набравшим 60+ очков.

5. «Барселона» обыграла «Бетис» в серии пенальти и вышла в финал Суперкубка Испании.

6. «Барселона» подала в суд на Ла Лигу.

7. Жоау Феликс удалился в своём первом матче за «Челси».

8. Ле Гре заплакал на заседании исполкома Федерации футбола Франции.

9. «Челси» проиграл шесть из восьми последних матчей. Это худший показатель с 1993 года.

10. Криштиану Роналду назвал самый запоминающийся момент в карьере.