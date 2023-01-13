Гендиректор «Бешикташа»: в ближайшее время направим «Локо» запрос о трансфере Баринова

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи рассказал о возможном трансфере полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Дмитрия Баринова.



«В ближайшее время «Бешикташ» направит «Локомотиву» запрос о трансфере Баринова. Дмитрий — один из игроков, за которым мы внимательно следим», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива». В ближайшее время «Локомотив» получит уведомление о намерении рассмотреть приобретение Баринова. На данный момент переговоры не начались.

Баринов выступает за команды структуры «Локомотива» с 2012 года. В нынешнем сезоне Дмитрий принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, отметившись голом и результативной передачей.