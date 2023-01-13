У идущего десятым в АПЛ «Челси» 11 травмированных игроков

После травмы швейцарского полузащитника лондонского «Челси» Дениса Закарии в составе синих оказалось 11 футболистов с различными повреждениями. Об этом сообщает Planet Football.

Помимо швейцарца, «Челси» в ближайшее время не может рассчитывать на голкипера Эдуарда Менди, защитников Риса Джеймса, Уэсли Фофана и Бенджамина Чилуэлла, полузащитников Н'Голо Канте, Рубена Лофтус-Чика, а также нападающих Рахима Стерлинга, Кристиана Пулишича, Пьера-Эмерика Обамеянга и Армандо Броя.

Примечательно, что из травмированных игроков «Челси» возможно собрать стартовый состав с вратарём и линиями защиты, полузащиты и нападения. «Аристократы» занимают десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 18 сыгранных матчей.

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