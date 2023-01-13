Президент «Легион-Динамо»: наши шансы привлечь Хабиба Нурмагомедова в футбол увеличиваются

Президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов оценил шансы привлечь известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в футбол.
«Мы не видели официального подтверждения от Хабиба Нурмагомедова о завершении деятельности в MMA. Да, его представитель Шамиль Завуров говорил об этом. Но сам Хабиб ещё не высказался. Я сразу сказал, как только увидел новости: если правда, то наши шансы привлечь его в футбол увеличиваются. Почему? Потому что Нурмагомедов большую часть времени будет дома — ему будет скучно без спорта. Хабиб любит футбол даже больше, чем MMA.
Пока не знаю, в каком качестве можем его привлечь. Может, в качестве менеджера, футболиста или наставника. Я думаю, что он в любом качестве поможет спорта. Особенно футболу в нашей республике.
Обязательно поговорю с тренером, как только Хабиб объявит об уходе из ММА. Они на связи. Наше прежнее предложение в силе — контракт лежит на полке», — сказал Лахиялов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 13 января 2023
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