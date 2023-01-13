«Поменяй состав. Они и есть проблема». Фанаты «Челси» — главному тренеру Грэму Поттеру

Болельщики лондонского «Челси» потребовали от главного тренера команды Грэма Поттера произвести изменения в составе, заявив, что неудачные результаты синих в текущем сезоне непосредственно связаны с игроками.
В появившемся видео в социальных сетях наставник «Челси» покидает стадион после поражения от «Фулхэма» в матче Английской Премьер-лиги (1:2). Сопровождаемому охраной Поттеру выкрикивают советы и замечания окружившие его болельщики лондонцев. Среди прочего фанаты кричали: «Поменяй состав. Они и есть проблема».
Проиграв «Фулхэму», «Челси» опустился на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии текущего сезона. У команды Грэма Поттера 25 набранных очков после 18 сыгранных матчей. В следующем матче «аристократы» встретятся с «Кристал Пэлас».
- 13 января 2023
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:24
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:06
-
07:54
-
07:53
-
07:16
-
06:59
-
06:48
-
06:42
-
06:32
-
05:16
-
04:56
-
04:29
-
04:07
-
03:53
-
03:51
-
03:43
-
03:21
-
02:56
-
02:52
-
02:51