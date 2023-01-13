«Поменяй состав. Они и есть проблема». Фанаты «Челси» — главному тренеру Грэму Поттеру

Болельщики лондонского «Челси» потребовали от главного тренера команды Грэма Поттера произвести изменения в составе, заявив, что неудачные результаты синих в текущем сезоне непосредственно связаны с игроками.

В появившемся видео в социальных сетях наставник «Челси» покидает стадион после поражения от «Фулхэма» в матче Английской Премьер-лиги (1:2). Сопровождаемому охраной Поттеру выкрикивают советы и замечания окружившие его болельщики лондонцев. Среди прочего фанаты кричали: «Поменяй состав. Они и есть проблема».

Проиграв «Фулхэму», «Челси» опустился на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии текущего сезона. У команды Грэма Поттера 25 набранных очков после 18 сыгранных матчей. В следующем матче «аристократы» встретятся с «Кристал Пэлас».