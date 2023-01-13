«Ростов» продлил контракты с четырьмя молодыми игроками
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Футбольный клуб «Ростов» на своём официальном сайте объявил о пролонгации сотрудничества с четырьмя молодыми игроками. Новые контракты подписали 18-летние Даниил Шанталий, Артур Максецов, Кирилл Моисеев и Марат Ковальков. Конкретный срок контрактов не уточняется, но отмечается, что они долгосрочные.
«Даниил Шанталий, Артур Максецов, Кирилл Моисеев и Марат Ковальков заключили новые, долгосрочные соглашения с ФК «Ростов»! Желаем удачи и развития в составе нашего клуба!» — написала пресс-служба ростовчан.
Отметим, Ковальков, Шанталий и Максецов на данный момент выступают за вторую команду «Ростова». Моисеев также заигран за дубль ростовчан, но на данный момент играет за казанский «Рубин» на правах аренды.
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