Беллингем, Гвардиол и трое игроков «Барселоны» в сборной лучших молодых футболистов IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свою версию символической сборной лучших молодых игроков 2022 года.

Стоит отметить, что трое из 11 игроков символической сборной представляют испанскую «Барселону»: нападающий Ансу Фати и полузащитники Педри и Гави. Также в команде оказался хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, который является самым дорогим игроком мира по версии CIES.

Полностью символическая сборная лучших игроков до 20 лет по версии IIFHS выглядит следующим образом:

Вратарь: Гэвин Базуну (Ирландия, «Саутгемптон»).

Защитники: Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Пьеро Инкапье (Эквадор, «Байер»).

Полузащитники: Эдуарду Камавинга (Франция, «Реал» Мадрид), Гави (Испания, «Барселона»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд), Педри (Испания, «Барселона»).

Нападающие: Карим Адейеми (Германия, «Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»), Ансу Фати (Испания, «Барселона»).

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