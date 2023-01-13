Экс-вратарь «Зенита» Иван Куарежма стал игроком «Васко да Гама»
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Вратарь «Коринтианса» Иван Куарежма, выступавший на правах аренды за «Зенит», перешёл в «Васко да Гама», информирует официальный сайт бразильского клуба.
Голкипер подписал с новой командой контракт до декабря 2023 года. Полноценное это соглашение или контракт аренды — не уточняется.
Ранее сообщалось, что Иван станет игроком «Васко да Гама» на правах аренды с правом выкупа, хотя до этого агент бразильского футболиста сообщал, что Куарежма продолжит играть за «Зенит». Арендное соглашение бразильца с российским клубом было рассчитано до конца сезона-2022/2023.
Напомним, Иван Куарежма провёл за «Зенит» 4 матча — все в Кубке России. Бразильский вратарь пропустил пять голов и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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