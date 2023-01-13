«Важно, чтобы мы держались вместе». Поттер — о фанатах «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о болельщиках клуба после поражения от «Фулхэма» (1:2) в перенесённом матче 7-го тура английской Премьер-лиги.



«Конечно, я могу понять, что фанаты разочарованы тем, что мы проиграли. Это нормально, я подошёл и похлопал им, потому ценю их поддержку.



Это нелегко. Мы страдаем, они страдают, поэтому мы сочувствуем им и чувствуем их разочарование. Думаю, что важно, чтобы мы держались вместе и старались пережить этот трудный период, потому что это действительно сложный период», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 18 матчей.

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Видео: Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: