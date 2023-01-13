Камоцци: если Баринов покинет «Локо», сможет сосредоточиться на карьере и личном развитии

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном уходе российского полузащитника Дмитрия Баринова из московского «Локомотива».



«Дмитрий Баринов — качественный футболист. Если он покинет «Локомотив», сможет сосредоточиться на своей карьере и личном развитии», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива». В ближайшее время «Локомотив» получит уведомление о намерении рассмотреть приобретение футболиста. На данный момент переговоры не начались.

Баринов текущем сезоне РПЛ провёл 16 матчей, забил один гол и оформил одну результативную передачу.