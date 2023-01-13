Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уткин: с Промесом надо контракт приостанавливать, а «Спартаку» нравится быть частью этого

Уткин: с Промесом надо контракт приостанавливать, а «Спартаку» нравится быть частью этого
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом.

«О Промесе. Он проходит по делу о наркотиках. Понимаете? О наркотиках. И дело это о полтонне кокаина. Его отстранять надо от тренировок до выяснения обстоятельств с приостановлением контракта, по идее. Пусть готовится сам — до выяснения. Там людей убили. В рамках этой истории. Не говоря о краже полутонны кокаина. «Спартаку» нравится ассоциироваться с этой историей? Ну ладно. Вперёд.

Решит проблемы — добро пожаловать. Или сядет. Сейчас же эта история с невозможностью поездки на сборы обсуждается то ли как проблема сезонной аллергии на цветение, то ли аэрофобия, то ли как детская игра в крысу. А вы говорите — интервью не дают. И правильно не дают. На главные-то вопросы ответов нет.

А так – прекрасный парень. И я это искренне. По презумпции невиновности. Но пусть объяснится с законом. А до тех пор — контракт стоп, разберись, с чем наворотил, пусть тебя не связывают с кражей контрабандной наркоты и убийствами — и приходи. И оставайся, парень, с нами, будешь нашим королём…» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Промес не примет участия в первых сборах «Спартака» в ОАЭ и будет тренироваться по индивидуальной программе. Нидерландца связывают со сбытом наркотиков в родной стране.

«Заплатил преступнику € 250 тысяч». Новые подробности в криминальном деле Промеса «Заплатил преступнику € 250 тысяч». Новые подробности в криминальном деле Промеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023