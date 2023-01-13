Вегорст прошёл медосмотр для «Манчестер Юнайтед». Он будет арендован до конца сезона

Нидерландский нападающий Ваут Вегорст прошёл медицинский осмотр в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» арендуют футболиста у «Бёрнли» до конца сезона. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
«Сделка по Вауту Вегорсту не будет включать пункт о выкупе. «Манчестер Юнайтед» подписал соглашение с «Бёрнли» об аренде до июня. Вегорст завершил медицинский осмотр, и документы были подписаны», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ваут Вегорст, выступавший на правах аренды за «Бешикташ», в 18 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. На чемпионате мира 2022 года в Катаре нидерландский форвард оформил дубль в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале турнира (2:2, 5:6 по пенальти).
Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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