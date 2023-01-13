Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вегорст прошёл медосмотр для «Манчестер Юнайтед». Он будет арендован до конца сезона

Вегорст прошёл медосмотр для «Манчестер Юнайтед». Он будет арендован до конца сезона
Комментарии

Нидерландский нападающий Ваут Вегорст прошёл медицинский осмотр в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» арендуют футболиста у «Бёрнли» до конца сезона. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Сделка по Вауту Вегорсту не будет включать пункт о выкупе. «Манчестер Юнайтед» подписал соглашение с «Бёрнли» об аренде до июня. Вегорст завершил медицинский осмотр, и документы были подписаны», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ваут Вегорст, выступавший на правах аренды за «Бешикташ», в 18 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. На чемпионате мира 2022 года в Катаре нидерландский форвард оформил дубль в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале турнира (2:2, 5:6 по пенальти).

В «МЮ» дебютировал игрок сборной Уругвая, купленный 2,5 года назад. И сразу отличился! В «МЮ» дебютировал игрок сборной Уругвая, купленный 2,5 года назад. И сразу отличился!

Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023