Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд жёстко ответил на критику болельщиков

Крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, как справляется с критикой со стороны болельщиков.

«Я всегда знал, что во мне есть то, что делает меня мной. Если люди не хотят признавать моих заслуг или наблюдать за моей игрой, то это их проблема», — приводит слова Александер-Арнольда «твиттер» Football Daily.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». 24-летний защитник выступает за основную команду мерсисайдцев с 2016 года. В текущем сезоне Александер-Арнольд сыграл 25 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Команда Юргена Клоппа занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона, набрав 28 очков после 17 сыгранных матчей.

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