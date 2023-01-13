Источник: Сычевой сам попросил включить в контракт уменьшенные отступные для «Зенита»

Нападающий Владимир Сычевой при переходе из «Оренбурга» в «Крылья Советов» лично попросил включить в его контракт разные суммы отступных для разных клубов, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Эта опция будет активирована с лета 2024 года.

Ранее появилась информация, что в контракте игрока с самарским клубом прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.

Отмечается, что Сычевой мог подписать контракт с «Зенитом» и отправиться в обратную аренду в «Оренбург», получая там 2 млн рублей в месяц. Однако Владимир выбрал переход в «Крылья Советов», где ему предложили 4 млн рублей в месяц.

В первой части сезона Российской Премьер-Лиги Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил 14 голов и стал автором одной результативной передачи. Новичок «Крыльев» делит со спартаковцем Квинси Промесом первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ.