Аршавин: кто-то из россиян сейчас точно заиграл бы в «Арсенале»! Но фиг знает, кто именно

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил перспективы хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в случае его возможного перехода в «Челси» и выразил уверенность, что кто-то из действующих российских футболистов смог бы заиграть в составе лондонского «Арсенала».
«Верю, что ситуация Захаряна с «Челси» была реальной, но там не всё так просто. Допускаю, что трансфер возможен зимой. Заиграет ли он там? А почему нет? Ничего страшного не произойдёт — отдадут в аренду, если что.
Кто-то из россиян сейчас точно заиграл бы в нынешнем лондонском «Арсенале», надо просто подумать. Фиг знает, кто именно, но у кого-то точно получилось бы! Они сейчас сильны, кстати», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
Напомним, сам Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2012 год. Сейчас в топ-5 лигах Европы выступают лишь двое российских игроков: Александр Головин играет за «Монако» в чемпионате Франции, а Алексей Миранчук защищает цвета итальянского «Торино».
- 13 января 2023
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