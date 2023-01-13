Булыкин — о Баринове в «Бешикташе»: если хочет немного развить карьеру, то надо ехать

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова из российского клуба в турецкий «Бешикташ».
«Много нюансов, которые надо знать, чтобы что-то советовать. Но я бы посоветовал попробовать себя заграницей. Если договорится с «Локомотивом» и останется помочь, то будет супер. Однако я думаю, что он хочет поехать, перезагрузиться и поиграть в хорошем чемпионате.
Наверное, футболист хочет поиграть на другом уровне и бросить новый вызов для себя. Баринов очень хороший футболист, и он легко принёс бы пользу «Локомотиву» для выхода из той ситуации, в которой команда сейчас находится.
Но у Баринова будет возможность играть международные матчи. Если хочет немного развить карьеру, то надо ехать. Здесь многое зависит от «Локомотива»: могут дорого оценить, могут не отпустить. Будем надеяться, что «Локомотив» и Баринов найдут решение, которое будет устраивать обе стороны», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 января 2023
-
13:35
-
13:34
-
13:10
-
13:08
-
13:07
-
12:56
-
12:47
-
12:45
-
12:45
-
12:29
-
12:17
-
12:10
-
12:06
-
11:54
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:31
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:04
-
11:01
-
10:58
-
10:50
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:40