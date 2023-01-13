Булыкин — о Баринове в «Бешикташе»: если хочет немного развить карьеру, то надо ехать

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова из российского клуба в турецкий «Бешикташ».

«Много нюансов, которые надо знать, чтобы что-то советовать. Но я бы посоветовал попробовать себя заграницей. Если договорится с «Локомотивом» и останется помочь, то будет супер. Однако я думаю, что он хочет поехать, перезагрузиться и поиграть в хорошем чемпионате.



Наверное, футболист хочет поиграть на другом уровне и бросить новый вызов для себя. Баринов очень хороший футболист, и он легко принёс бы пользу «Локомотиву» для выхода из той ситуации, в которой команда сейчас находится.



Но у Баринова будет возможность играть международные матчи. Если хочет немного развить карьеру, то надо ехать. Здесь многое зависит от «Локомотива»: могут дорого оценить, могут не отпустить. Будем надеяться, что «Локомотив» и Баринов найдут решение, которое будет устраивать обе стороны», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.