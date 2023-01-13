Червиченко: у Хабиба свой спорт. Не припоминаю, чтобы футболисты выходили в октагон

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном привлечении известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в футбол.
«Может ли Хабиб помочь сделать российский футбол лучше? Глупый вопрос. Знаете, это как дети спрашивают: кто сильнее — акула или тигр? Примерно из этой же серии. У Хабиба свой спорт, в нём он достиг самых больших вершин. Но я не припоминаю, чтобы футболисты выходили на татами или в октагон. У каждого своё.
Давайте будем честными. Я видел несколько фрагментов, как Хабиб играет в футбол — как обычный любитель. Как и любой спортсмен, у которого есть свой вид спорта. Например, Овечкин хоккеист, но немного играет в футбол. Так и у Хабиба. Когда об этом говорят как о каком-то прикольном фрагменте, то да. Но когда начинают говорить серьёзно, то кажется, что люди не совсем адекватно оценивают», — сказал Червиченко в беседе с «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 13 января 2023
-
15:05
-
14:58
-
14:55
-
14:54
-
14:40
-
14:40
-
14:37
-
14:37
-
14:28
-
14:17
-
14:01
-
14:00
-
13:50
-
13:47
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:34
-
13:10
-
13:08
-
13:07
-
12:56
-
12:47
-
12:45
-
12:45
-
12:29
-
12:17
-
12:10
-
12:06
-
11:54
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:31
-
11:20