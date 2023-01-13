Червиченко: у Хабиба свой спорт. Не припоминаю, чтобы футболисты выходили в октагон

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном привлечении известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в футбол.

«Может ли Хабиб помочь сделать российский футбол лучше? Глупый вопрос. Знаете, это как дети спрашивают: кто сильнее — акула или тигр? Примерно из этой же серии. У Хабиба свой спорт, в нём он достиг самых больших вершин. Но я не припоминаю, чтобы футболисты выходили на татами или в октагон. У каждого своё.



Давайте будем честными. Я видел несколько фрагментов, как Хабиб играет в футбол — как обычный любитель. Как и любой спортсмен, у которого есть свой вид спорта. Например, Овечкин хоккеист, но немного играет в футбол. Так и у Хабиба. Когда об этом говорят как о каком-то прикольном фрагменте, то да. Но когда начинают говорить серьёзно, то кажется, что люди не совсем адекватно оценивают», — сказал Червиченко в беседе с «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.