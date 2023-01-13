Хуан Куадрадо может перейти в «Аль-Наср». Он играл вместе с Роналду за «Ювентус»
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Колумбийский полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В услугах 35-летнего футболиста заинтересован «Аль-Наср», информирует Calciomercatoweb.
Согласно сведениям источника, Кударадо готов покинуть «Ювентус», в котором потерял статус важного игрока основного состава. Интерес к колумбийцу также приписывают «Милану».
Напомним, перед стартом сезона контракт Куадрадо был автоматически продлён до конца сезона-2022/2023. Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор полузащитник принял участие в 287 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 65 результативных передач.
В нынешнем сезоне «Ювентус» набрал 37 очков в 17 матчах Серии А и занимает в турнирной таблице второе место.
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