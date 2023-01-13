«Ростов» объявил состав на сборы в ОАЭ

«Ростов» опубликовал состав на учебно-тренировочные сборы. Команда проведёт их в ОАЭ. Два сбора завершатся 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Состав «Ростова»:



Вратари: Песьяков, Медведев, Цулая, Григорьев.

Защитники: Осипенко, Мелёхин, Лангович, Терентьев, Мухин, Прохин, Чернов, Сильянов, Максецов, Бочаров.

Полузащитники: Щетинин, Байрамян, Селява, Глебов, Тугарев, Миронов, Уткин, Мельников, Шанталий, Сухомлинов, Комаров, Джебов.

Нападающие: Полоз, Комличенко, Голенков, Моисеев.

Отмечается, что защитник Николай Поярков присоединится к команде позже.

«Ростов» возобновит сезон-2022/2023 кубковыми противостояниями с «Уралом». Первую встречу команда Валерия Карпина проведёт дома 22 февраля.