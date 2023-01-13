«Я готов заслужить право играть больше». Бакаев — об игровом времени в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал ситуацию со своим игровым временем в санкт-петербургской команде.
«Всё в порядке со здоровьем, жалоб не было. Хорошо отпуск провёл, поехал в теплые страны, потом в Ингушетию, где и был основной отдых. Уже привык возвращаться в холод, каждый год одно и то же. Хочется больше играть во второй части сезона, но для этого надо на сборах себя проявить и заслужить право играть больше, но я готов. Будет видно на поле. «Зениту» нужно хорошо провести сборы, чтобы выиграть чемпионат. Подойти к первой игре в хорошей форме. Тогда всё будет нормально», – приводит слова Бакаева «РИА Новости Спорт».
Бакаев перешёл в «Зенит» летом 2022 года из московского «Спартака», воспитанником которого является. В текущем сезоне полузащитник провёл на поле чуть больше 500 минут в 20 матчах за петербуржцев. Бакаев забил один гол и сделал две голевые передачи.
- 13 января 2023
-
15:05
-
14:58
-
14:55
-
14:54
-
14:40
-
14:40
-
14:37
-
14:37
-
14:28
-
14:17
-
14:01
-
14:00
-
13:50
-
13:47
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:34
-
13:10
-
13:08
-
13:07
-
12:56
-
12:47
-
12:45
-
12:45
-
12:29
-
12:17
-
12:10
-
12:06
-
11:54
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:31
-
11:20