«Я готов заслужить право играть больше». Бакаев — об игровом времени в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал ситуацию со своим игровым временем в санкт-петербургской команде.

«Всё в порядке со здоровьем, жалоб не было. Хорошо отпуск провёл, поехал в теплые страны, потом в Ингушетию, где и был основной отдых. Уже привык возвращаться в холод, каждый год одно и то же. Хочется больше играть во второй части сезона, но для этого надо на сборах себя проявить и заслужить право играть больше, но я готов. Будет видно на поле. «Зениту» нужно хорошо провести сборы, чтобы выиграть чемпионат. Подойти к первой игре в хорошей форме. Тогда всё будет нормально», – приводит слова Бакаева «РИА Новости Спорт».

Бакаев перешёл в «Зенит» летом 2022 года из московского «Спартака», воспитанником которого является. В текущем сезоне полузащитник провёл на поле чуть больше 500 минут в 20 матчах за петербуржцев. Бакаев забил один гол и сделал две голевые передачи.