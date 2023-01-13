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Стало известно, как прошла первая встреча Месси и Мбаппе после чемпионата мира

Стало известно, как прошла первая встреча Месси и Мбаппе после чемпионата мира
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Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе впервые встретились после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, Мбаппе вернулся после предоставленного ему отпуска в расположение «ПСЖ», где Месси уже начал тренировочный процесс. Первая встреча звёздных одноклубников прошла в положительном ключе, сообщается о «тёплых объятиях» футболистов.

Ранее Мбаппе не стал реагировать на поведение Месси, который не мешал своему партнёру по аргентинской сборной, вратарю Эмилиано Мартинесу вызывающе вести себя по отношению к французскому форварду. Также француз рассказал о том, что поздравил Месси с победой на чемпионате мира.

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Мбаппе и Хакими маскируются на улицах Нью-Йорка:

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