Определились соперники «Факела» по контрольным матчам на сборах

«Факел» объявил расписание матчей команды на зимних сборах. Сейчас воронежцы находятся на первом сборе в Турции. Он проходит с 12 по 24 января в Белеке. Второй сбор команда проведёт в Ларе с 28 января по 8 февраля, а третий там же — с 12 по 23 февраля.



Расписание контрольных матчей «Факела»:

19 января. «Факел» — «Спартак Суботица» (Сербия);

24 января. «Факел» — «Графичар» (Сербия);

30 января. «Факел» — «Славия» (Болгария);

3 февраля. «Факел» — «Чайка»;

3 февраля. «Факел» — «Андижан» (Узбекистан);

8 февраля. «Факел» — «Торпедо»;

14 февраля. «Факел» — «Кайсар» (Казахстан).

Предварительно планируются ещё две игры 18 и 23 февраля. Соперники будут определены позднее.



Напомним, «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 17 матчей. Лидирует «Зенит» (42).