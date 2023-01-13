Определились соперники «Факела» по контрольным матчам на сборах
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«Факел» объявил расписание матчей команды на зимних сборах. Сейчас воронежцы находятся на первом сборе в Турции. Он проходит с 12 по 24 января в Белеке. Второй сбор команда проведёт в Ларе с 28 января по 8 февраля, а третий там же — с 12 по 23 февраля.
Расписание контрольных матчей «Факела»:
- 19 января. «Факел» — «Спартак Суботица» (Сербия);
- 24 января. «Факел» — «Графичар» (Сербия);
- 30 января. «Факел» — «Славия» (Болгария);
- 3 февраля. «Факел» — «Чайка»;
- 3 февраля. «Факел» — «Андижан» (Узбекистан);
- 8 февраля. «Факел» — «Торпедо»;
- 14 февраля. «Факел» — «Кайсар» (Казахстан).
Предварительно планируются ещё две игры 18 и 23 февраля. Соперники будут определены позднее.
Напомним, «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 17 матчей. Лидирует «Зенит» (42).
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