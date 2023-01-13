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Источник: «Спартак» предложил Дуарте контракт в 4 раза больше, чем «Бока Хуниорс»

Источник: «Спартак» предложил Дуарте контракт в 4 раза больше, чем «Бока Хуниорс»
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Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Футболист перейдёт в московский «Спартак», информирует аргентинский журналист Эсекьель Соса в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, о трансфере Дуарте изначально договорился «Бока Хуниорс». Однако потом в дело вмешался «Спартак», который предложил за игрока в четыре раза больше, чем аргентинский клуб.

Всего за «Серро Портеньо» парагваец провёл 107 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи.

После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков. В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Уралом». Игра состоится 5 марта.

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