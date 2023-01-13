Иван Сергеев рассказал, что набрал лишний вес во время отпуска

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как провёл отпуск.

«На праздниках был дома у родителей. Рождество и Новый год праздновал с ними на даче. Первые 10 дней отпуска ничего не делал в плане поддержания формы. Отдыхал в Дубае морально и физически. А после возвращения начал заниматься. Лишний вес, думаю, ещё есть, но полностью сделал требуемую программу, так что всё отлично. Конечно, соскучился по футболу. Долгий отпуск был, надо набирать форму. Сегодня половину ребят увидел, остальных увижу на сборах. Теперь полтора месяца будет работа для подготовки к матчам.

Смотрел все матчи чемпионата мира. Рад, что Лионель Месси завоевал долгожданный трофей. После отпуска всегда тяжело начинать, но мы профессионалы. Главное, чтобы не было травм и все подошли к возобновлению сезона в хорошей форме», – приводит слова Сергеева «РИА Новости Спорт».

Первый сбор «Зенит» проведёт в Дохе (Катар) с 15 по 28 января.