«Спартак» договорился о переходе Дуарте. В ближайшие дни защитник пройдёт медосмотр

Московский «Спартак» полностью договорился о переходе парагвайского защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



«Стороны согласовали все детали перехода, сделка закрыта. Дуарте в ближайшие дни пройдёт медосмотр, после чего подпишет долгосрочный контракт с клубом и присоединится к команде на сборах», — добавил один из источников «Чемпионата».

Дуарте 22 года, он выступает на позиции центрального защитника. До перехода в «Спартак» футболист никогда не играл за пределами Парагвая. Всего за родной «Серро Портеньо» Дуарте сыграл 107 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 4 млн.