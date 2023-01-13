«Спартак» договорился о переходе Дуарте. В ближайшие дни защитник пройдёт медосмотр
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Московский «Спартак» полностью договорился о переходе парагвайского защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Стороны согласовали все детали перехода, сделка закрыта. Дуарте в ближайшие дни пройдёт медосмотр, после чего подпишет долгосрочный контракт с клубом и присоединится к команде на сборах», — добавил один из источников «Чемпионата».
Дуарте 22 года, он выступает на позиции центрального защитника. До перехода в «Спартак» футболист никогда не играл за пределами Парагвая. Всего за родной «Серро Портеньо» Дуарте сыграл 107 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 4 млн.
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