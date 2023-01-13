Петржела: читаю интернет. И вижу, что в России журналисты много придумывают за меня
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил работу российских журналистов, заявив, что они часто додумывают за него.
«Читаю интернет. И вижу, что там много придумывают за меня. Например, спросит российский журналист: «Вы пошли бы тренировать «Спартак»? Я ему говорю: «Нет». Он пишет это, а потом ещё много чего своего придумывает. Но я такое не говорил!» — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
Чешский специалист работал в санкт-петербургском клубе с 2003 по 2006 год. После ухода Властимила из российской команды местные журналисты регулярно обращаются к нему за комментариями о происходящих в России событиях. В СМИ большой ажиотаж вызывают резонансные цитаты Петржелы о московском «Спартаке» и «Зените».
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