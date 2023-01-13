Артета получил награду «Тренер месяца» в АПЛ за ноябрь и декабрь

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета получил награду «Тренер месяца» в английской Премьер-лиге за ноябрь и декабрь 2022 года. Об этом сообщил официальный сайт «канониров».

В указанный период «Арсенал» провёл четыре игры в АПЛ и одержал четыре победы. Команда Артеты обыграла «Челси» (1:0), «Вулверхэмптон» (2:0), «Вест Хэм Юнайтед» (3:1) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:2).

Это вторая награда Микеля в сезоне — ранее он был назван лучшим тренером в августе. Также это его четвертый успех за время работы в «Арсенале». Артета опередил других номинантов: Юргена Клоппа, Эдди Хау и Томаса Франка.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка после 17 матчей.

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