Владимир Путин поручил отпраздновать 100-летие ЦСКА в 2023 году

Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2023 году 100-летие Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА). Указ с поручением опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Организацией мероприятий будет заниматься Минобороны РФ.

«В связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием Центрального спортивного клуба Армии постановляю провести в 2023 году мероприятия, посвящённые празднованию 100-летия Центрального спортивного клуба Армии», — написано в указе президента.

Отметим, что Министерству обороны РФ поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Различным органам власти рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий.