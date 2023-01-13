Владимир Путин поручил отпраздновать 100-летие ЦСКА в 2023 году

Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2023 году 100-летие Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА). Указ с поручением опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Организацией мероприятий будет заниматься Минобороны РФ.
«В связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием Центрального спортивного клуба Армии постановляю провести в 2023 году мероприятия, посвящённые празднованию 100-летия Центрального спортивного клуба Армии», — написано в указе президента.
Отметим, что Министерству обороны РФ поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Различным органам власти рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий.
- 13 января 2023
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