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Кузнецов: впервые слышу, что Хабиб Нурмагомедов хочет играть в футбол. Кто такое выдумал?

Кузнецов: впервые слышу, что Хабиб Нурмагомедов хочет играть в футбол. Кто такое выдумал?
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Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о возможном привлечении известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в футбол.

«Мог бы Хабиб Нурмагомедов играть в Медийной лиге? Я не видел, как он играет в футбол. То, что он боец — тут даже не обсуждается, за него все болеем! Я всегда хотел, чтобы он выигрывал. Но я впервые слышу, что он хочет в футбол играть. Это кто такое выдумал?» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что шансы клуба привлечь Хабиба Нурмагомедова в футбол увеличиваются. Непобеждённому российскому бойцу смешанных боевых искусств 34 года.

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