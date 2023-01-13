Кузнецов: впервые слышу, что Хабиб Нурмагомедов хочет играть в футбол. Кто такое выдумал?

Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о возможном привлечении известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в футбол.



«Мог бы Хабиб Нурмагомедов играть в Медийной лиге? Я не видел, как он играет в футбол. То, что он боец — тут даже не обсуждается, за него все болеем! Я всегда хотел, чтобы он выигрывал. Но я впервые слышу, что он хочет в футбол играть. Это кто такое выдумал?» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что шансы клуба привлечь Хабиба Нурмагомедова в футбол увеличиваются. Непобеждённому российскому бойцу смешанных боевых искусств 34 года.