Молодую звезду сборной Германии подозревают в фальсификации возраста

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юссуфа Мукоко подозревается в фальсификации возраста.

По официальной информации, футболист родился в Камеруне 20 ноября 2004 года — сейчас ему 18 лет. Однако информационное агентство Laola1 утверждает, что приёмный отец Мукоко передал журналистам реальное свидетельство о рождении Юссуфа. В «слитом» документе указано, что некий Юссуфа Мухамад (это имя приписывают Мукоко) родился в 2000 году. Если верить этим данным, то реальный возраст Мукоко сейчас — 22 года.

Отмечается, что приёмный отец Мукоко, предоставивший свидетельство о рождении журналистам, позже на законных основаниях воспрепятствовал публикации документа.

Интересно, что проблема коррупции и подделки документов очень распространена в Камеруне. Недавно в сборной Камеруна U17 произошёл скандал — 21 из 30 футболистов не прошёл возрастные тесты.