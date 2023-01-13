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В. Овчинников: у «Зенита» уже нет своего лица. Сейчас оно бразильское, в основном

В. Овчинников: у «Зенита» уже нет своего лица. Сейчас оно бразильское, в основном
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Известный российский и советский футбольный тренер Валерий Овчинников заявил, что санкт-петербургский «Зенит» «потерял своё лицо» из-за активного приглашения в состав команды бразильских легионеров.

«Наверное, «Зенит» не видит источников пополнения состава в Российской Федерации, поэтому покупает бразильцев. Не думаю, что российский народ будет их приветствовать. Сейчас немножко не та ситуация. Как такового лица у «Зенита» уже нет. Было время, когда питерский «Зенит» состоял из питерцев. Тогда было своё лицо — плохое или хорошее, но оно было. А сейчас лицо это бразильское, в основном», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

В текущем составе «Зенита» выступают семеро бразильцев: защитники Роберт Ренан, Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Густаво Мантуан и Вендел и нападающие Клаудиньо и Малком. Кроме того, летом 2023 года к петербуржцам присоединится хавбек Ду Кейрос.

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