Стала известна предварительная дата старта сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги

Старт сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги предварительно планируется на 28 июля 2023 года. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По сведениям источника, первая часть чемпионата завершится 11 декабря. За этот период команды проведут 17 туров, как и в текущем сезоне. Оставшиеся 13 туров состоятся в 2024 году.



Итоговый вариант календаря чемпионата России сезона-2023/2024 будет утверждён бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) по окончании нынешнего сезона.



В сезоне-2022/2023 РПЛ командам осталось провести 13 туров. Чемпионат возобновится 3 марта игрой «Факел» — «Химки». Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (42). Его ближайшими преследователями являются московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).