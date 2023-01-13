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Игорь Черевченко: Дмитрию Баринову нужно уходить в «Бешикташ». Это шаг вперёд

Игорь Черевченко: Дмитрию Баринову нужно уходить в «Бешикташ». Это шаг вперёд
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Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о возможном переходе российского полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».

«Думаю, Диме нужно уходить в «Бешикташ». Это сильная команда, всегда борется за чемпионство. Думаю, это будет шаг вперёд для Димы», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива». В ближайшее время «Локомотив» получит уведомление о намерении рассмотреть приобретение футболиста. На данный момент переговоры не начались.

Баринов провёл 16 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил один гол и оформил одну результативную передачу.

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