Игорь Черевченко: Дмитрию Баринову нужно уходить в «Бешикташ». Это шаг вперёд

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о возможном переходе российского полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».

«Думаю, Диме нужно уходить в «Бешикташ». Это сильная команда, всегда борется за чемпионство. Думаю, это будет шаг вперёд для Димы», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива». В ближайшее время «Локомотив» получит уведомление о намерении рассмотреть приобретение футболиста. На данный момент переговоры не начались.



Баринов провёл 16 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил один гол и оформил одну результативную передачу.