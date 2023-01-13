«Это хорошее предложение». Сергей Овчинников — об интересе со стороны «Пари НН»

Заместитель начальника отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Пари НН», который желал назначить специалиста главным тренером своей команды.

«Интерес от «Пари НН»? Конечно, приятно, если на тебя обращают внимание клубы Российской Премьер-Лиги. К этому нужно отнестись серьёзно, если предложение будет озвучено со стороны «Пари НН». Любое предложение, которое мне поступает, я рассматриваю серьёзно, будь это команда Первой, Второй лиг или РПЛ.



Регулярно поступают предложения? Не совру, регулярно. «Пари НН»? Это хорошее предложение. Любой тренер рассматривал бы предложение из РПЛ. Вызов, наверное, неправильное слово, но это хорошая мотивация для того, чтобы проявить свои лучшие тренерские качества», — сказал Овчинников в видео, опубликованном на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

Главным тренером «Пари НН» после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив» стал Артём Горлов.