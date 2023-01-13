Фанаты «Манчестер Юнайтед» проведут акцию протеста против руководства перед дерби с «Сити»

Объединение болельщиков «Манчестер Юнайтед» The 1958 сообщило о проведении акции протеста против руководства «красных дьяволов» — семьи Глейзеров. Перед завтрашним дерби с «Манчестер Сити» две группы фанатов начнут свой маршрут из разных точек и объединятся перед походом на «Олд Траффорд».
«Демонстрация силы и непокорности! Мы не прекратим, пока Глейзеры не уйдут! Для тебя, для нас, друг для друга», — говорится в заявлении The 1958 в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что владельцы манкунианцев планируют продажу клуба и для осуществления этой цели наняли финансового консультанта – Raine Group.
Дерби Манчестера состоится завтра, 14 января – начало запланировано на 15:30 мск.
«Юнайтед» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 очков после 17 игр. «Манчестер Сити» (39) – на втором месте.
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