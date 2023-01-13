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Кузнецов: если Баринову поступит предложение из Европы, нужно ехать. В Турцию — по желанию

Кузнецов: если Баринову поступит предложение из Европы, нужно ехать. В Турцию — по желанию
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Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».

«Не знаю, как устроен контракт у Баринова, какие опции есть. Думаю, если клубу выгодно будет его продать, то тут ещё и желание Дмитрия должно быть. Может быть, он хочет играть не в Турции, а в Испании, Италии, Англии. Но это должен быть спрос на футболиста из этих стран.

Думаю, любой футболист, кто играет в РПЛ, хочет играть за рубежом в хорошем чемпионате. Если из Европы поступит предложение — надо ехать. А в Турцию — по желанию. Это совсем другая страна, уровнем ниже, чем топ-5 чемпионатов. Если ему захочется, поедет, если нет — останется в «Локомотиве», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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