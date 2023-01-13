Роналду вспомнил период выступлений за «Ювентус»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее выступавший за «Ювентус», вспомнил период выступлений за итальянский клуб.

«Конечно, я помню период выступлений за «Ювентус», это особенный период в моей жизни. Я оказался там в 33 года. После девяти лет в «Реале» я присоединился к чемпиону Италии», – сказал португалец в подкасте LiveScore.



В Италии Роналду выступал с 2018 по 2021 год. Он дважды становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок страны. Также португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Роналду забил 696 голов в топ-5 лигах. Португалец потратил на это 919 матчей. Также Криштиану забил пять мячей за лиссабонский «Спортинг», не выступающий в топ-5 европейских чемпионатов.