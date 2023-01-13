Защитник Алексис Дуарте перешёл в «Спартак»
Поделиться
Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте перешёл в «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба парагвайского клуба.
Всего за «Серро Портеньо» парагваец провёл 107 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи. В ближайшее время 22-летний футболист должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с московской командой до июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что о трансфере Дуарте изначально договорился «Бока Хуниорс».
После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков. В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Уралом». Игра состоится 5 марта.
Комментарии
- 13 января 2023
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:21
-
17:20
-
17:10
-
17:08
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:35
-
16:15
-
16:09
-
16:07
-
15:52
-
15:49
-
15:45
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:14
-
15:05
-
14:58
-
14:55
-
14:54
-
14:40
-
14:40
-
14:37
-
14:37
Партнерский контент