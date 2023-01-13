Защитник Алексис Дуарте перешёл в «Спартак»

Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте перешёл в «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба парагвайского клуба.

Всего за «Серро Портеньо» парагваец провёл 107 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи. В ближайшее время 22-летний футболист должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с московской командой до июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что о трансфере Дуарте изначально договорился «Бока Хуниорс».

После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков. В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Уралом». Игра состоится 5 марта.