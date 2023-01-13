Удаление Жоау Феликса в матче с «Фулхэмом» обойдётся «Челси» в € 2,4 млн

Издание Daily Mail подсчитало, в какую сумму обойдётся лондонскому «Челси» дисквалификация португальского полузащитника Жоау Феликса, который переехал в Англию из «Атлетико» на правах аренды и был удалён в своём дебютном матче за синих с «Фулхэмом» (1:2).
«Челси» заплатил испанцам около € 10,1 млн за аренду Феликса до конца сезона, а также согласился покрыть все расходы португальца по зарплате (€ 6,8 млн до лета 2023 года).
Это означает, что пребывание хавбека в Лондоне обойдётся синим примерно в € 16,9 млн. Учитывая вчерашний матч, Феликс мог провести в АПЛ 21 встречу. Прямая красная карточка в лондонском дерби означает, что он пропустит три игры чемпионата Англии – с «Ливерпулем», «Фулхэмом» и «Вест Хэмом», соответственно, «Челси» платит мадридцам € 804 761 тыс. за игру, а пропуск португальцем трёх встреч будет стоить около € 2,4 млн.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов:
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