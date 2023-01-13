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С. Овчинников: Акинфеев — самый стабильный вратарь России? Он недосягаем для других

С. Овчинников: Акинфеев — самый стабильный вратарь России? Он недосягаем для других
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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился впечатлением от действующего стража ворот московской команды Игоря Акинфеева, объяснив, почему тот остаётся самым стабильным голкипером России.

«Стабильнее всех вратарей в России играет Акинфеев? Я всегда говорил: «Есть Игорь Акинфеев и все остальные». Он обладает мастерством, недосягаемым для других вратарей. У них могут быть яркие игровые периоды, они могут блестяще играть весь сезон, но добраться до уровня Акинфеева — невозможно. Он родился таким. Мы всегда будем сравнивать любого вратаря с ним, потому что это явление в нашем футболе. Сегодня его мастерство позволяет ему выглядеть стабильнее и лучше всех остальных. Расстраивает ли меня это? Ни в коем случае. Пусть другие вратари тянутся до Акинфеева, это просто факт.

Чему я его учил, когда тренировал? Там ничему не нужно было учить, нужно было его просто держать в хорошей форме. Он её на протяжении всего сезона сохранял, плюс в любом случае я оказывал на него какой-то психологический эффект, ведь не всегда были удачные матчи», — рассказал Овчинников в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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