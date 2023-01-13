С. Овчинников: Акинфеев — самый стабильный вратарь России? Он недосягаем для других

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился впечатлением от действующего стража ворот московской команды Игоря Акинфеева, объяснив, почему тот остаётся самым стабильным голкипером России.

«Стабильнее всех вратарей в России играет Акинфеев? Я всегда говорил: «Есть Игорь Акинфеев и все остальные». Он обладает мастерством, недосягаемым для других вратарей. У них могут быть яркие игровые периоды, они могут блестяще играть весь сезон, но добраться до уровня Акинфеева — невозможно. Он родился таким. Мы всегда будем сравнивать любого вратаря с ним, потому что это явление в нашем футболе. Сегодня его мастерство позволяет ему выглядеть стабильнее и лучше всех остальных. Расстраивает ли меня это? Ни в коем случае. Пусть другие вратари тянутся до Акинфеева, это просто факт.



Чему я его учил, когда тренировал? Там ничему не нужно было учить, нужно было его просто держать в хорошей форме. Он её на протяжении всего сезона сохранял, плюс в любом случае я оказывал на него какой-то психологический эффект, ведь не всегда были удачные матчи», — рассказал Овчинников в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».