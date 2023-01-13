«Это Мишка только левую расчехляет». Создатель «Амкала» — о первом голе Прокопа за «Ботев»

Основатель клуба Медиалиги «Амкал» Герман Попков, известный как Герман Эль-Классико, отреагировал на первый гол Михаила Прокопьева за болгарский «Ботев».



«Конечно, видел гол Прокопа за «Ботев», прямой эфир смотрел. Это Мишка только только левую расчехляет! Ещё и празднование новое фирменное всем показал, мы с ним вместе придумывали», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Прокопьев – воспитанник футбольной академии «Зенита». Он выступал за «Строгино» и любительские медийные команды «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS. В Медиалиге Михаил играл на позиции центрального полузащитника, реже — на фланге полузащиты. Осенью прошлого года он подписал контракт с профессиональным болгарским клубом «Ботев».