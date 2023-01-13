Гарри Магуайр попал в символическую сборную Пикфорда из английских игроков за всё время

Голкипер сборной Англии и «Эвертона» Джордан Пикфорд рассказал, каких соотечественников взял бы в сборную своей мечты. Отметим, что в список попали как действующие футболисты, так и те, кто уже завершил карьеру, в качестве расстановки была выбрана схема 4-2-3-1.



Место в воротах Пикфорд отдал экс-голкиперу «Манчестер Сити» Джо Харту. Лучшими английскими защитниками вратарь «ирисок» считает Кайла Уолкера («Манчестер Сити»), Гарри Магуайра («Манчестер Юнайтед»), экс-игрока «красных дьяволов Рио Фердинанда, а также бывшего крайнего защитника «Арсенала» и «Челси» Эшли Коула.



Пару центральных полузащитников составили экс-игроки «Челси» и «Юнайтед» Фрэнк Лэмпард и Пол Скоулз, а трио атакующих хавбеков – Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни (оба ранее выступали за «красных дьяволов») и бывший форвард «Тоттенхэма», «Ньюкасла» и «Эвертона» Пол Гаскойн.



Место единственного форварда занял капитан сборной Англии Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

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