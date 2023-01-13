Агент Коновалова: Иван не стремится играть в России, он продолжит играть в Европе

Джамал Акаев, агент российского вратаря шотландского «Ливингстона» Ивана Коновалова, рассказал о будущем своего клиента.
«Иван имеет достаточно хорошую игровую практику в Шотландии, но присутствуют некоторые бытовые моменты из-за международной обстановки. У нас сейчас есть варианты в Израиле и в Греции. Одна команда в топ-6, второй клуб занимает чуть ниже место в турнирной таблице. Ваня думает и рассматривает предложения. Сейчас у Ивана нет конкретного желания сменить команду.
Не хотел бы комментировать, какие есть предложения из российского чемпионата. Нет такого, что Ваня стремится играть в России, так как ему интересно продолжить карьеру в Европе. Но говорить можно только по факту. В целом желание и перспективы Ивана — продолжить играть в европейских клубах», — цитирует Акаева Sport24.
- 13 января 2023
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