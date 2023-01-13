«Наполи» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск
Поделиться
Сегодня, 13 января, состоится центральный матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором лидер турнира — «Наполи» — примет «Ювентус», располагающийся на втором месте в турнирной таблице. Команды сыграют на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
В активе команды Лучано Спаллетти 44 балла, в прошлом туре неаполитанцы на выезде обыграли «Сампдорию» со счётом 2:0.
«Ювентус» отстаёт на семь очков, однако туринцы имеют серию из восьми побед в Серии А, причём ни в одном из этих матчей команда Массимилиано Аллегри не пропустила мячей. Последнее поражение в чемпионате чёрно-белые потерпели 8 октября в игре с «Миланом» (0:2).
Комментарии
- 13 января 2023
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:41
-
20:32
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
19:59
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:34
-
19:32
-
19:31
-
19:23
-
19:08
-
18:58
-
18:57
-
18:50
-
18:47
-
18:40
-
18:30
-
18:27
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
17:35
Партнерский контент