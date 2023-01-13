«Наполи» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 13 января, состоится центральный матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором лидер турнира — «Наполи» — примет «Ювентус», располагающийся на втором месте в турнирной таблице. Команды сыграют на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В активе команды Лучано Спаллетти 44 балла, в прошлом туре неаполитанцы на выезде обыграли «Сампдорию» со счётом 2:0.

«Ювентус» отстаёт на семь очков, однако туринцы имеют серию из восьми побед в Серии А, причём ни в одном из этих матчей команда Массимилиано Аллегри не пропустила мячей. Последнее поражение в чемпионате чёрно-белые потерпели 8 октября в игре с «Миланом» (0:2).