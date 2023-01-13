Источник: Клаудиньо хочет играть за «Палмейрас». Клуб готов заплатить за игрока € 17 млн

Бразильский «Палмейрас» сделал предложение о покупке полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Трансферная сделка оценивается в € 17 млн. Об этом сообщает Portalglobocidade.

По сведениям источника, сам 25-летний Клаудиньо хочет перейти в бразильскую команду. «Зенит», владеющий 80% прав на игрока, получит € 15 млн, ещё € 2 млн полагается его бывшему клубу «Ред Булл Брагантино», сохранившему 20% прав. «Палмейрас» согласен заплатить € 17 млн, но намерен сделать это частями. «Зенит» не намерен отпускать игрока, однако сам Клаудиньо настаивает на переходе.

В нынешнем сезоне Клаудиньо в 19 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.