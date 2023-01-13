Криштиану Роналду посетил тренировку мадридского «Реала». Видео

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее выступавший за «Реал», посетил тренировочное занятие мадридской команды в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала». Видеоролик:

«Реал» продолжает подготовку к финальному матчу за Суперкубок Испании, в котором встретится с «Барселоной». Матч состоится 15 января (22:00 мск) на стадионе «Кинг Фахд». Отметим, что Суперкубок Испании уже несколько лет разыгрывается на полях Саудовской Аравии.

37-летний Роналду был футболистом «Реала» с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за клуб на его счету 450 забитых мячей и 131 результативная передача. Вместе с командой Роналду выиграл 17 трофеев, включая две победы в Суперкубке Испании.