Артета высказался о возможном переходе Мудрика в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном трансфере полузащитника «Шахтёра» Михаила Мудрика в лондонский клуб.
«У нас есть определённый интерес к тому, как мы можем усилить наш состав. В некоторых линиях нам немного недостаёт баланса, но мы стараемся компенсировать это», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Канониров» считают главным фаворитом на подписание игрока. По сообщениям СМИ, переговоры между сторонами продолжаются, а другой претендент на украинца — «Челси» — до сих пор не делал «Шахтёру» официального предложения.
Сам Мудрик заинтересован в переходе в «Арсенал», в составе которого выступает его соотечественник Александр Зинченко.
Полузащитник выступает за украинскую команду с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Михаил провёл восемь матчей в составе национальной команды.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»:
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